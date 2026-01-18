Distaste hesabının yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medya platformları üzerinden yapılan ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlara yönelik yürüttüğü incelemeler sonucu, X üzerinde faaliyet gösteren “Distaste” kullanıcı adlı hesabın Fahrettin Gökberk Akbulut tarafından yönetildiği tespit edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bulgular doğrultusunda Akbulut, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılık incelemesinde, söz konusu hesapta yapılan paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında değerlendirilen “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunun unsurlarını taşıdığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Toplumsal barışı zedeleyebilecek nitelikte provokatif içeriklerin paylaşıldığı iddia edildi.

DİJİTAL MATERYELLERİNE EL KONULDU

Gözaltı işlemleri sırasında şüphelinin ikametinde ve üzerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama aygıtlarına el konuldu.

Dijital materyallerin bilişim uzmanları tarafından inceleneceği, elde edilecek verilerin soruşturmanın kapsamını genişletebileceği ifade edildi. İncelemelerin, hesabın olası bağlantılarının tespit edilmesine yönelik olduğu öğrenildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Operasyonun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımların yayılmasının önlenmesi amacıyla “Distaste” isimli X hesabına erişim engeli getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin Gökberk Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.