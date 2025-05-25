Rusya: Ukrayna’ya ait 205 İHA’yı etkisiz hale getirdik

AA

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan çatışmalar devam ediyor...

Bu çatışmalara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

95 UKRAYNA İHA'SININ DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada, dün yerel saat ile 20.00’den 00.00’a kadar Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova ve Ukrayna ile sınır bölgeleri dahil olmak üzere farklı bölgelerde 95 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.

110 İHA VURULDU

Diğer bir açıklamada da, Rus savunma sistemlerinin 00.00’dan 07.00’ye kadar ise 110 Ukrayna İHA’sını vurduğu aktarıldı.

HAVAALANLARINA GEÇİCİ KISITLAMA GELDİ

Saldırılar nedeniyle Moskova ve Kaluga’da havaalanlarında uçak iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.