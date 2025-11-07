Abone ol: Google News

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 bardak çayın fiyatı dudak uçuklattı

Havalimanlarında yeme içmenin pahalı olduğu her ne kadar biliniyor olsa da gelen hesaplar şaşkına çevirmeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan çay fiyatı, görenleri şaşkına çevirdi.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 16:18
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 karton bardak çayın 480 liraya satılması sosyal medyada gündem oldu.
  • Havalimanlarında yiyecek ve içeceklerin fiyatlarının yüksek olması tepki çekmeye devam ediyor.
  • Bu durum, havalimanında çay içmek isteyen vatandaşların şaşkınlık yaşamasına yol açtı.

Herkesin ortak sorunu...

Havalimanlarında yeme içmenin pahalı olduğu her ne kadar biliniyor olsa da fahiş fiyatlar, şaşkına çevirmeye devam ediyor.

ÇAY FİYATI TEPKİ ÇEKTİ

Yiyecek ve içeceklerin fiyatlarının normale göre daha yüksek seyrediyor olması vatandaşların da tepkisini çekiyor.

Son örnek İstanbul'da, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşandı.

İKİ BARDAK ÇAY 480 TL

Havalimanında uçuş öncesi çay içmek isteyen iki vatandaş, ödedikleri fiyat karşısında büyük bir şok yaşadı.

Bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 karton bardak çaya 480 lira ödediğini belirtti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bir karton bardak çayın 240 lira olması kullanıcılardan büyük tepki aldı.

