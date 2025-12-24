Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

SARAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Test sonucunun açıklanmasının Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadettin Saran, kendisini savundu.

YENİ TEST İSTEDİ

Hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Saran, yeniden test yaptırmak istediğini açıkladı.

Saran, "Yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

"SÖZ KONUSU MADDEYİ YAKINDAN GÖRMÜŞLÜĞÜM DAHİ YOKTUR"

Sadettin Saran'ın açıklaması şu şekilde:

Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

"HİÇBİR ÇEKİNCEM BULUNMAMAKTADIR"

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

"ADİL VE ŞEFFAF BİÇİMDE SONUÇLANACAĞINA İNANCIM TAMDIR"