Ersan Şen yorumladı: Sadettin Saran'ın başkanlığı düşer mi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra tutuklanan Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilişkisi ve yazışmaları ortaya çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da test sonuçları belli oldu.

İfadesinde uyuşturucu kullandığını inkar eden Saran'ın saç örneklerinden kokain kullandığı tespit edildi.

Soruşturmanın seyrini nasıl değiştireceği merak edilen rapordan sonra bir diğer merak konusu da Saran'ın Fenerbahçe'deki geleceği.

SADETTİN SARAN'IN BAŞKANLIĞI TEHLİKEDE Mİ?

Bu kapsamda Ensonhaber YouTube kanalında gündemi değerlendiren Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen'in dün yayınlanan programında, konu masaya yatırılmıştı.

Şen, masumiyet karinesine dikkat çekerken konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

"ŞU ANDA BİR SIKINTI YOK"

"Tüzüğe baktığın zaman tabii dernek statüsü devam ediyor. Orada masumiyet karinesi varlığını sürdürür. Üyelik sorunu olabilir. Ama şu anda bir sıkıntı yok onda.

2313 sayılı kanundan düşmez. KADEK düşürmez.

UYUŞTURUCU TEMİN VE TİCARET İSPATLANIRSA...

Onun dışında özel yer temini gibi veya ticaret gibi iddialar ispatlanır, mahkumiyet kesinleşirse o zaman başkanlık ve üyelik düşer.

"MAHKUMİYETİN KESİNLEŞMESİ LAZIM"

Ama bu sıfatın kaybedilmesi için bu sürecin tamamlanması ve mahkumiyetin kesinleşmesi lazım."