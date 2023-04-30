Şadi Yazıcı muhalefetin TOKİ algısını bitirdi

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Seçime iki haftadan az bir süre kala muhalefetin yeni hedefi TOKİ oldu.

Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde depremzedelerin yaralarını sarmak için yeni binalar yapmaya başlayan TOKİ'nin hızı bazılarını rahatsız etti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de devam ettiren TOKİ, kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hizmette sınır tanımayan TOKİ'nin çalışmalarını eleştirdi.

Gerçek olmayan sayılarla milleti kandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na gerçeği Şadi Yazıcı gösterdi.

Daha önce hastane ve ulaşım videolarıyla muhalefetinin provokasyonlarını ortaya çıkaran Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeni bir video ile TOKİ'nin projelerini anlattı.

1 dakikada yapılan projeleri saymaya çalışan Yazıcı, şunları söyledi:

Saymakla bitmeyen milyonlarca ev, ocak.. Millet için ev bahis konusu olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan gibisi yok. TOKİ 1 milyon 170 bin ev yaptı. Kredi, kira ve tüm muafiyetlerle 3 milyon 200 bin kentsel dönüşüm yapıldı. Erdoğan döneminde Kılıçdaroğlu'nun video çektiği evi kadar güzel, o mutfak kadar özel milyonlarca tüten ev, ocak yaptı. Şimdi 81 ilde 922 ilçede devam eden 250 bin konut ilk evim, ilk iş yerim 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri, deprem bölgesinde 11 ilde ilk teslimleri yapılan 650 bin konut ve toplam 7 milyon 200 bin konut. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Erdoğan yuva kuran liderdir. NOKTA!