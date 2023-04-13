Sadullah Ergin yeni dönem için bıyıklarını kesi CHP'den aday olan eski Adalet Bakanı DEVA Partili Sadullah Ergin'in, hakkındaki tartışmalara cevap vermek üzere katıldığı TV programında bıyıksız hali dikkat çekti.

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14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalefette ortak listede karar kılındı.

DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi'nde kontenjan açan CHP, birçok ilde bu partilerden adayları listesine aldı.

Bu kapsamda Ankara CHP listesine giren DEVA'lı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin büyük tepki çekti.

Özellikle CHP'de krize neden olan gelişmeden sonra Ergin'in yerine başka bir isim yerleştirilmesi de gündeme gelirken muhalefette kriz büyüdü.

CHP listesine girince bıyıkları sesti

Ergin'in FETÖ ile ilişkilerinin de gündeme gelmesinden sonra Ergin, konuya ilişkin iddialara cevap vermek üzere Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un konuşu oldu.

FETÖ iddialarını reddeden Ergin, kendilerine CHP tarafından Ankara'da iki kontenjan ayrıldığını, DEVA Partisi'nin de kendisi için Çankaya'yı uygun gördüğünü söyledi.

Diğer yandan Ergin'in yayında yeni tarzı dikkat çekti.

Daha önce bıyıklı olan Ergin'in CHP adaylığından sonra bıyıklarını kestiği görüldü.