Safi Arpaguş: Üç aylar, bizler için hata ve günahlarımız için af dileme fırsatıdır

Bugün, 1 Recep 1447. İslam alemi, Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Üç Aylar'a bugün kavuşuyor.

Ay'ın Dünya çevresinde dönüşüne dayanan, başlangıcı için Peygamber Efendimiz’in (sav) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği miladi 622 yılı esas alınan, hicretin on yedinci yılında da (m. 639) uygulamaya konulan hicri takvime göre Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

İçerisinde nice feyiz, bereket ve hikmetler barındıran mübarek üç aylara kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Arpaguş, bugün itibarıyla mübarek ayların ilki olan recep ayına girildiğini aktardı.

"HER ANI PAHA BİÇİLEMEZ BİR HAZİNE"

Arpaguş, manevi hayatlarında müstesna bir yere sahip olan, zihin ve gönül dünyalarında derin manalar taşıyan bu özel zamanlara kendilerini ulaştırdığı için Allah'a hamdettiklerini kaydederek, "Bu kıymetli vakitlerin her anını hakkıyla değerlendirebilmeyi bizlere nasip etmesini Cenabıhakk'tan niyaz ediyoruz. Yüce Rabb'imiz dünya hayatını bizim için bir imtihan sahası kılmış ve bizlere en büyük sermaye olarak ömür nimetini bahşetmiştir. Hiç şüphesiz ömür nimetinin her bir anı paha biçilemez bir hazine değerindedir." ifadelerini kullandı.

İnsanın, çoğu kez gaflete düşerek bu nimetin değerini yeterince fark edemediğine dikkati çeken Arpaguş, üç ayların ve bu ayların içinde barındırdığı mübarek gün ve gecelerin, vaktin kadrini bilmeye ve zaman bilincini yeniden kuşanmaya vesile olan bir maneviyat iklimi olduğunu vurguladı.

"HATA VE GÜNAHLARIMIZ İÇİN AF DİLEME FIRSATI"

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, mesajında şunları kaydetti:

Hayatın hızlı akışı içinde ruhların dünya meşgalesi ile yorgun düştüğü bir vasatta idrak edilen üç aylar, bizler için durup düşünme, hayatımızı yeniden gözden geçirme ve samimiyetle Rabb'imize yönelerek kulluk hususundaki eksikliklerimizi giderip hata ve günahlarımız için af dileme fırsatıdır.



Peygamber Efendimiz, 'Allah'ım recep ve şaban aylarını bize bereketli kıl ve bizi ramazana ulaştır.' diye dua ederek bu mübarek zamanların önemine dikkat çekmiş; bu aylarda ibadetini artırmış ve müminleri de buna teşvik etmiştir.

"DAHA İYİ BİR İNSAN OLMA AZMİMİZİ PEKİŞTİRMELİYİZ"