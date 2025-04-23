İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde 12.49'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar panik ve korkuyla bulundukları binaları terk etti.

Çevre illerde de hissedilen deprem felaketinde kapalı ortamlarda bulunmak istemeyenler kendilerini park ve bahçelere attı.

Kimisi çadır kurup, geceyi içerisinde geçirmeyi planlarken, kimisi de yere halı ve çarşaf sererek üzerlerinde, artçı depremlerin devam etmesi ihtimaline karşı beklemeye başladı.

DEPREME OKULLARDA YAKALANDILAR

Öğrenci, öğretmen ve veliler depreme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, okullarda yapılan etkinlikler sırasında yakalandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI DEPREM SONRASI AÇIKLAMADA BULUNDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında İstanbul'daki depremler sonrası okullardaki son durumu paylaştı.

Tekin, okul binalarının depreme dayanıklılığı ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

Öncelikle büyük bir felaket, biz bu konuda tecrübeliyiz. İnşallah kazasız belasız bunu da atlatmış olacağız. Biz tabi ülke olarak epeydir bu sürece hazırlıklarımızı yapıyoruz zaten. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okullarımızda bu anlamda deprem güçlendirme süreçlerini yakından takip ediyoruz.



Zaten 2002 yılından sonra yapılan okul binalarımızın tamamı deprem konusunda dayanıklı ve güvenilir yapılar. Bunu 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde de gördük, çok şükür. O tarihten sonra yapılan binalarımızın tamamı sağlam.



Şu anda da bu hafta 23 Nisan haftasıydı. Biz okullarımızda pazartesi gününden itibaren milli egemenlikle ilgili yüz binlerce etkinlik planlamıştık. Bunu, demokrasiyi, milli irade bilincini çocuklarımızın içselleştirmesi için etkinlikler yapıyorduk. Tam bu esnada İstanbul'da bu haberi aldık.



Okullarımızla ilgili herhangi bir durum yok. Tam tersine okullarımız, kapalı ortamlarda kalmak isteyen vatandaşlarımız için güvenli bir hizmet veriyor.