Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca uzman erbaş istihdam edilecek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na en az lise veya dengi okul mezunu olmak koşuluyla uzman erbaş alımı yapılacak.

AA & Ensonhaber

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı başvuruları e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran'da yapılacak.

Başvuru sahiplerinde en az lise veya dengi okul mezunu olma, 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak.

Askerlik görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş, er olarak yapmış veya yapıyor olanlar da ilana başvurabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler de başvurabilecek

Sözleşmeli erbaş ve erler 29 yaşını bitirmemişse ilana başvurabilecek.

Askerlik hizmetini yapmış adaylarda terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olma şartı aranacak.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmiş olanlar ile askeri öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlar başvuru yapamayacak.