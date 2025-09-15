Şaibeli kurultay davası ertelendi: İşte bundan sonra yaşanacak senaryolar

CHP'de kaos ortamı bir süre daha devam edecek...

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.

Davada ara karar açıkladı.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI ERTELENDİ

Mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar vererek, duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

Alınan bu karar ise CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı olağanüstü kurultayı da etkileyecek.

CHP 21 EYLÜL'DE GENEL BAŞKAN SEÇECEK

CHP'ye yönelik şaibeli kurultay davası başlamasıyla birlikte 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay gibi 21 Eylül'de de sandık başına girecek CHP'nin, yine Özgür Özel'i rakipsiz girdiği seçimde genel başkanlığa taşıması bekleniyor.

24 EKİM'DEKİ MAHKEME KARARI YAPILACAK KURULTAYI DA BOŞA ÇIKARACAK

Fakat hukukçulara göre 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultay da 24 Ekim'de verilecek mahkeme kararı karşısında geçersiz kalacak.

Buna gerekçe olarak da 21 Eylül'de Özgür Özel'i genel başkan seçecek delege sisteminin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'da oluşmuş olması gösteriliyor.

YİNE MUTLAK BUTLAN KARARI BEKLENİYOR

Bu kapsamda 24 Ekim tarihinde yapılacak olağanüstü kurultaydan mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yine yönetime geçme yolunun açılması bekleniyor.