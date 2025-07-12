Sakarya’da araç dolandırıcılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kurulan ve İstanbul’da da şubesi bulunan özel amaçlı araç üretim merkezine, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine operasyon düzenlendi.

İddiaya göre firma, içini özel dizayn ettiği araçları noter satışı yapılmadan proforma fatura ile sattı ve araçları alıcılara teslim etmedi.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Temmuz Salı sabahı düzenlenen şafak operasyonuna yaklaşık 150 jandarma personeli katıldı.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve evraka el konuldu. Firmanın banka hareketleri ve muhasebe kayıtları da incelemeye alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaali Adliyesi’ne sevk edildi. M.Y., R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDUR SAYISI 100’Ü AŞABİLİR

Firma tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 40 kişinin şu ana kadar ifade verdiği, bu sayının 100’ün üzerine çıkabileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.