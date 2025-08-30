Sakarya'da camide vaaz kavgası: Cemaat birbirine girdi

Son dönemde camilerde tartışmalarda artış yaşanıyor...

Bunların en yenisi Sakarya'da kayıt altına geçti.

CAMİDE TARTIŞMA ÇIKTI

Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe SGK Camisi’nde cuma namazı öncesinde, imam vaaz verirken cemaat arasında tartışma yaşandı.

Olay, sosyal medyada gündem olmasının ardından büyüdü.

CEMAAT ARAYA GİRDİ

İddialara göre imamın anlattığı konu üzerinde fikir ayrılığına düşen iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, cemaatin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı.

İMAM UYARI YAPTI

Vaazı bölünen imam, "Burası Allah’ın evi, sadece Allah’ın ayetleri okunur." sözleriyle cemaatten sakin olunmasını istedi.

CAMİDEN ÇIKARILDILAR

Ancak uyarılara rağmen tartışmayı sürdüren iki kişi, camiden uzaklaştırıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Gergin anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.