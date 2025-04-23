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İHA

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı.

Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü.

DEPREME MOTOSİKLET ÜZERİNDE YAKALANDI

Bu sırada bir kurye ise Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde motosiklet üzerinde hareket halinde depreme yakalandı.

Panik anlarını saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, ne olduğunu anlayamayan kuryeyi çevredeki vatandaşların uyardığı ve daha sonrasında yaşanan diyaloglar yer aldı.