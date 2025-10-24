Şam Büyükelçiliği görevine Nuh Yılmaz atandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri teşkilatında değişimler sürüyor...

Bakan Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

ŞAM BÜYÜKELÇİSİ BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak atandı.

"YENİ SURİYE'YE DESTEK ZAMANI"

Yılmaz, 28 Temmuz'da Birleşmiş Milletler'de (BM) "Orta Doğu’daki Durum" başlıklı oturumda, "Eski Suriye’nin istikrarsızlık, terörizm ve göçle anılmasına artık izin verilmemeli. Barış, birlik ve refah için bu nesilde bir kez gelen fırsatı kaçırmamalıyız. Suriye halkı kalıcı barışa bir adım daha yaklaştı, şimdi destek zamanı" diye konuşmuştu.

NUH YILMAZ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent, Trent ve George Mason üniversitelerinde lisansüstü çalışmalarda bulundu; 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

Uzun yıllar yurt dışında ve Türkiye’de öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Washington D.C.’de CNN Türk, ATV, Star ve 24 TV temsilciliği üstlenerek medya alanında da önemli bir deneyim kazandı. SETA Vakfı Washington Direktörlüğü görevinde bulundu.

2013 yılında Millî İstihbarat Teşkilatı’nda göreve başlayan Yılmaz, yaklaşık on yıl boyunca Türkiye’nin güvenlik ve dış politika alanlarında önemli görevler üstlendi.

Ardından Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Başdanışmanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı yaptı.

AB DAİMİ TEMSİLCİLİĞİNE YENİ ATAMA

İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi oldu.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyükelçisi olarak atandı.

ŞEBNEM CENK VE AYDA ÜNLÜ DE LİSTEDE

İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi; Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan, Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi olarak görevlendirildi.