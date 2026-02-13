Sanal bahis sitelerine promosyon ve reklam düzenlemesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknolojik gelişimle birlikte bahis sektörü de sanala kaydı.

Özellikle son dönemde sanal dünyanın hukuki açıklıkları sanal yasa dışı bahiste adeta patlama yaşanmasına neden oldu.

Bu kapsamda Türkiye'de operasyonlar art arda geldi.

Siteler kapatıldı, özellikle gençleri kumar batağına sürükleyen sanal bahis baronları ve çeteleri art arda yakalandı.

Sanal bahis reklamını yapan ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

SANAL BAHİSTE YENİ DÖNEM

Vakanın adli ve kolluk tarafında çalışmalar devam ederken konuya ilişkin düzenlemeler de art arda geliyor.

Bu kapsamda sanal bahis alanında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.

PROMOSYON UYGULAMASI KALDIRILDI

Buna göre bahis siteleri artık tanıtım yapabilecek ancak promosyon veremeyecek. Özellikle gençler için cazibe oluşturan ilk üyelikte ve belli şartları sağlayan durumlarda verilen promosyon uygulamalarına son verildi.

Bunun yanında reklam ve tanıtıma da düzenleme getirildi.

REKLAMLAR SADECE SPOR MECRALARINDA YAYINLANACAK

Bahis siteleri artık reklamlarını, spor siteleri ve spor kanalları dışındaki mecralarda yayınlayamayacak.

Konya ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenleme metninde, "Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması şartı ile yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı arttırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir.” ifadelerine yer verildi.

Sanal bahisle mücadelede devletin en üst makamından en alttaki polis memuruna kadar uzanan kararlı bir mücadele sürüyor.

"SANAL BAHİS BATAKLIĞININ KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı değerlendirmede sanal yasa dışı bahisteki tehlikeye dikkat çekmişti.

Sanal bahisin kökünü kazıyacaklarını söyleyen Erdoğan, "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk. Toplumun çekirdeği olan aileyi güçlendirmek için farklı projeleri hayata geçirdik.

Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var. Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var. Ailelerimizin bilinçlenmesine, meselenin farkına varmasına ihtiyacımız var.

Tekrar vurguluyorum; gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkileri sadece topyekun bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Aileyi önemsiz hale getirmeyi, gençlerimizi çökertmeyi böylece adım adım bireyi köleleştirmeyi hedefleyen bu kuşatmayı ancak el ele verirsek kırabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.