Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 12 yaşındaki Emir Bozkurt, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri yönlendirildi.
Kısa süreli arama çalışmalarının ardından Bozkurt’un cansız bedeni kanaldan çıkarıldı.
CESET ADLİ TIP’A KALDIRILDI
Sudan çıkarılan Emir Bozkurt’un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.