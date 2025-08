Sapanca Gölü için kırmızı alarm: İçme suyu kaynağı kuruyor

Milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, son yılların en düşük seviyesi olan 29.87 metre olarak ölçüldü.

Suyun metrelerce geriye çekildiği gölde birçok kayık karaya oturdu.

MANZARA KORKUTTU

Kuraklık, artan nüfus, bilinçsiz kullanım ve göl havzasında yaşanan su kayıpları sebebiyle kritik seviyeye gerileyen göldeki manzara korkuttu.

Suyun çekildiği alanlar, havadan drone ile de görüntülendi.

KULLANIMLAR TAKİBE ALINACAK

SASKİ ise bu korkutan manzara karşısında gölün 29,70 seviyesinden sonra önlem olarak şehrin geleceğini korumak için park-bahçe ile tarımsal sulamada içme suyu kullanımı, turistik yerlerde havuzların doldurulması yasaklayarak ve tüketimi yüksek olan ticari ve konut abonelikleri takibe alacak.

Buna göre, üzerinde su kullanım hakkı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne resmi olarak yazı gönderilecek.

"MAALESEF HER YIL KURAKLIĞI DAHA ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit ise tehlike çanlarının çaldığı Sapanca Gölü için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Karasu ve Hendek ilçelerinde planlı su kesintilerinin yapılmasına ilişkin konuşan Gümrükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Maalesef her yıl kuraklığı daha şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Doğada her şey birbirine bağlı; orman yoksa toprak yok, toprak yoksa su yok. Su yoksa gıda yok, gıda yoksa zaten insanın hayatının devam etmesi mümkün değil. Göl görünen su dolu bölgeden ibaret değil, yer altı suyu ve dereler ile besleniyor. Sadece yağışın olmamasıyla bu hale gelmiyor. Bizim de yanlış kullanımımız var bunun içerisinde. Binlerce bungalovun havuzlarını doldurmak için de buradan su kullanılıyor. Şu yanlışa düşülüyor her zaman. 'Biz yer altı suyu kullanıyoruz, kuyumuzu açtık dolayısıyla gölden su almıyorum' deniliyor. Onlarca su şişeleme fabrikası var. Şu anda Sapanca Gölü'nün suyunu buradan şişeliyorlar, Londra'da Sapanca suyunu içebiliyorsunuz mesela. Bu hakikaten vahim bir durum. Ormanlarımızı yakıyoruz, ormanlar yandığı zaman zaten suyu tutmamız mümkün değil.