Saraçhane'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan 7 sanık tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda yolsuzluktan tutuklanan ve cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar kapsamında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUNDAN TUTUKLAMA

CHP Lideri Özgür Özel, sürecin hukuki değil siyasi olduğunu iddia ederek birçok bölgede miting düzenlerken, İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla 7 şüpheli tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARARI

Tutuklanan 7 genç, ilk duruşmada yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi