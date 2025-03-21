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Haber Merkezi

Türkiye'nin gündemi İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 87 kişinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı.

EYLEMCİLERDEN ÖZGÜR ÖZEL'E: ÖZGÜR GELSENE BİBER GAZI YESENE

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin teşkilatlarını sürece karşı birlik olmaya çağırırken, bir de "sokak" çağrısında bulundu.

Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu çağrının ardından İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesi önünde bekleyen eylemciler, sokak çağrısı yapan Özgür Özel’e hitaben "Özgür gelsene biber gazı yesene" sloganları attı.

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87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

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