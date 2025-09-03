Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 13 kişi için tahliye kararı verildi

Yolsuzluktan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'deki İBB binası önünde düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Yargılanan 13'ü tutuklu 35 sanığın tamamı, duruşma salonunda yer aldı.
Duruşma, saat 11.00 sularında kimlik tespitleriyle başladı.
13 TUTUKLU İÇİN TAHLİYE KARARI
13 tutuklunun tamamı için tahliye kararı verildi.
13 sanıktan 7'si, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu olduğu için tahliye edilmeyecek.
İDDİANAME
İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edilmişti.
35 sanıktan 7'sine, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açılmıştı.
İddianamede, sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapisleri istenmişti.