Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 13 kişi için tahliye kararı verildi Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınarak tutuklanan tutuklanan ve 2 aydır cezaevinde bulunan 13 kişi için tahliye kararı verilirken 13 sanıktan 7'sinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu olduğu için tahliye edilmeyeceği belirtildi.