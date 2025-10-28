Savunma sanayiinde tarihi gün: ALTAY Tankı envantere giriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramankazan'daki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin resmi açılışı bugün yapılacak.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılırken, seri üretime geçen yeni ALTAY tanklarının ilk teslimatı gerçekleştirilecek.

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üretilmiş olan 3 ALTAY Tankı teslim edilecek.

ALTAY TANKI'NIN ÖZELLİKLERİ

Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen ALTAY Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemini ise MKE üretti.

Sistem toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip.

NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen ve 3 bin metre etkili menzil alanına sahip 'ana silah sistemi' özel alaşımlı çelikten üretildi.

Ana silah sistemi, ayrıca dakikada 6 atış yapabiliyor.

YARDIMCI SİLAH SİSTEMİ DE MKE'DEN

ALTAY'a entegre edilen yardımcı silah sistemi 'PMT 76/57T' makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer aldı.

Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına '57T' ibaresi konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

ALTAY Tankı 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

MKE MUHİMMAT KONUSUNDA DA ALTAY'A KATKI SUNDU

Bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedefler, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacak.

ALTAY Tankı Projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda 'ana silah sistemi' ve 'yardımcı silah sistemi' teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi.

Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.

Bu tanklardan biri tören alanında sergilenirken diğer iki tank teslim töreni alanında bulunacak.

ALTAY, SINIFININ EN İYİLERİ ARASINDA

BMC ile imzalanan ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi kapsamında 251 tank için kritik görev donanımlarını ASELSAN sağlıyor.

İlk teslimatı yapılacak ALTAY tanklarında ASELSAN imzası taşıyan yüksek ateş gücü, beka kabiliyeti ve gelişmiş koruma teknolojileri yer alıyor.

Modern muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen sistemler sayesinde ALTAY, atışlı testlerde üstün performans sergileyerek sınıfının en iyileri arasında gösteriliyor.

ALTAY'A ENTEGRE EDİLEN SİSTEMLER:

Bu kapsamda VOLKAN-II Tank Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, İç Haberleşme Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Tank Sürücü Görüş Sistemi, Aktif Koruma Sistemi (AKKOR), Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi (YAMGÖZ), Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi, Tank Mürettebat Eğitim Sistemi, telsizler ve kayar bilezik sistemleri ALTAY'a entegre edildi.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen AKKOR Aktif Koruma Sistemi, tankı 360 derece koruma altına alarak beka kabiliyetini üst düzeye taşıyor.

TEHDİT UNSURUNU SANİYELER İÇERİSİNDE ALGILIYOR

Sahip olduğu radar teknolojisiyle tehdidi anında algılayan AKKOR, ALTAY'ı dünyada sayılı orduların sahip olduğu bir koruma katmanına ulaştırıyor.

Tankın içinde yer alan gömülü simülatör TMES ise, mürettebata gerçek kullanıcı arayüzleriyle sanal ortamda eğitim yapma olanağı sunuyor.

Bu sistem sayesinde personel, harekat öncesi yüklenen senaryolarla görevine çok daha hazırlıklı şekilde çıkabiliyor.

SİSTEMLER YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Milli imkanlarla geliştirilen bu sistemler ASELSAN'ı, bir tankın tüm görev donanımlarını kendi bünyesinde geliştirebilen az sayıdaki şirket arasına taşıdı.

ASELSAN, bu sayede hem yeni tank üretiminde hem de mevcut tankların modernizasyonunda dünya devleriyle rekabet edebilir konuma geldi.

Ayrıca ASELSAN mühendislerince geliştirilen milli periskop sistemleri, ALTAY'ın 'gözleri' olarak tank mürettebatına geniş görüş açısı, yüksek doğrulukta tespit ve etkili gözetleme imkanı sunuyor.