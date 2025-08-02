Savunma ve havacılıkta ihracat artışı sürüyor

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum, sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

RAKAMLAR AÇIKLANDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ihracata ilişkin son verileri paylaştı.

Görgün, savunma ve havacılık ihracat rakamlarına ilişkin milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'den yaptığı açıklamada, sektörün ihracat artışının devam ettiğini belirtti.

İHRACATTA ARTIŞ SÜRÜYOR

Görgün, "2025 yılı Temmuz ayında, savunma ve havacılık sanayiimiz 2024 yılına oranla yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artışla 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

"TÜM FİRMALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Görgün açıklamasında şunları kaydetti: