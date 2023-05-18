Seçimler sonrası muhalefette hazımsızlık: Ekşi Sözlük'te şehitlerimize nefret kusuldu Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün şehit cenazesine bir çelenk gönderdi. Ancak şehit yakınları Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek gönderilen çelengi parçaladı. Bu gelişme sonrası Ekşi Sözlük'te şehitlerimize ağır küfürler edildi.

ensonhaber.com

Tüm Türkiye geleceğini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Seçimler ikinci tura kaldı

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan terör örgütü PKK seçim tarihine kadar eylemsizlik kararı alırken seçimlerin sona ermesi sonrası Kılıçdaroğlu'na destek veren terör örgütü alçak saldırılarına yeniden başladı.

Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu.

Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirilerek toprağa verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi

Seçimlerde HDP ile ittifak kuran Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine çelenk gönderdi.

Ailesi çelengi kabul etmedi

Ancak şehit ailesi bu çelenkleri kabul etmezken Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk şehit yakınları tarafından parçalandı.

Hakaretler şehitlerimize yöneldi

Seçim sonuçların ardından deprem bölgesinden beklemediği sonucu alan muhalefet cephesi hakaretlerini şehitlerimize yönelik sürdürdü.

Ekşi Sözlük hakaret ve küfürlerin merkezi oldu

Kara propaganda merkezi haline gelin Ekşi Sözlük'te şehitlerimiz hakkında alçakça yorumlarda bulunuldu.

"Şehit cenazesinde chp çelenginin parçalanması" başlığı adı altında yapılan paylaşımlarda şehitlerimize ağır küfürlerde bulunuldu.

İşte o paylaşımlar...