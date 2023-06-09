Şehit ağabeyine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan, Ethem Baykal'ı utanmazlıkla suçladı Ensonhaber yayınında Meral Akşener'i istifaya davet eden Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ın ifadelerinin ardından İyi Parti karıştı. Şehit ağabeyine ettiği küfürle tepki toplayan Lütfü Türkkan, Baykal'ı utanmazlıkla itham etti.

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Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin kaybedilmesinin ardından yaprak dökümü yaşanıyor.

Mayıs ayındaki seçimlerin ardından muhalefette başlayan iç hesaplaşma, CHP'den sonra İyi Parti'ye de sıçradı.

Parti içinde çatlak sesler yükselirken, eleştiri oklarının hedefindeki isim ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Ensonhaber siyasetin nabzını tutuyor

Ensonhaber'in YouTube kanalında İlker Koç ve Sevda Türküsev'in sunumuyla yayınlanan Gündem Özel'in son konuğu, İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal oldu.

Akşener'i torun sevmeye davet etti

Siyaset gündemini sarsan ifadeler kullan Baykal, Meral Akşener'i torun sevmeye davet etti.

"Akşener'e güle güle diyoruz"

"Parti bizimdir, şu an partiyi işgal edenler kiracıdır." diyen Baykal, şu ifadeleri kullandı:

Oğlumuz evleniyor kiracıları göndereceğiz. Meral Akşener’i güçlü bir irade kaldırdı masadan ama daha güçlü bir irade geri oturttu. Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin diyoruz biz bir kötülük istemiyoruz. Lider mağdur. Baba-oğul ve mommye güle güle diyoruz.

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Ensonhaber yayını sonrası İyi Parti karıştı

Çarpıcı ifadeler kullanan ve bayrak açan Ethem Baykal'ın açıklamaları sonrası İyi Parti karıştı.

Geçtiğimiz yıllarda şehit ağabeyine söylediği küfürle tüm kamuoyunun tepkisini çeken İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Ethem Baykal'a tepki gösterdi.

Ağır ithamlarda bulundu

Ensonhaber yayınını alıntılayan Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baykal'a ağır ithamlarda bulundu.

"Çizgiyi nasıl aştın sen Ethem Efendi?"

Baykal'ı utanmazlıkla suçlayan Lütfü Türkkan şu ifadeleri kullandı:

Yahu utanmazlık ile parti içi muhalefet yapmak arasında çok kalın bir çizgi var.

O kadar kalın bir çizgiyi nasıl aştın sen Ethem Efendi?

Hiç ayağın takılır diye düşünmedin mi?

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti

Lütfü Türkkan 2021 yılında Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyine ağza alınmayacak cümleler kurmuştu.

Şehit ağabeyine küfretmişti

Akşener'e, tepki göstermeye çalışan şehit ağabeyinin "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, ağza alınmayacak bir küfretmişti.

Tepkili ağabeyin kulağına "Senin bacını si..." diyen Türkkan, kendini korumalarının kollarına atmış, kameralara yansıyan o anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.