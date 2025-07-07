Şehit ailelerine acı haber verildi

Canımız yandı...

Türkiye, 8 şehidine ağlıyor.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 8’i şehit oldu.

ACI HABER AİLELERE ULAŞTI

Şehit olan askerlerin ailelerine de acı haberleri ulaştı.

BABA OCAKLARINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın (26) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın şehadet haberini iletti.

Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

HABER YETKİLİLER TARAFINDAN VERİLDİ

Şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

ACI HABER ÜZERİNE YAKINLARI EVE GELDİ

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet ile anne Cemile Kuşak'a ve yakınlarına şehadet haberini iletti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.