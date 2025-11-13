Şehit Astsubay Burak İbbiği’nin aile şehidin lunaparktaki görüntülerini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu.

Çorumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği de düşen uçakta şehit olan askerlerin arasındaydı.

Şehit İbbiği, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevliydi.

AİLESİ, ŞEHİDE AİT VİDEOYU PAYLAŞTI

Çorum’un Yaydiğin köyünde yaşayan ailesi tarafından paylaşılan görüntülerde, İbbiği’nin lunaparkta büyük bir salıncağa binerken gülümsediği ve keyifli anlar yaşadığı görülüyor.

Dört kardeşin ikincisi olarak dünyaya gelen şehit İbbiği’nin, Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı’ndan mezun olduğu öğrenildi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan İbbiği’nin mesleğine büyük bir sevgiyle bağlı olduğu ifade edildi.

Şehidin naaşının, yarın Çorum’da düzenlenecek törenin ardından Çorum Şehitliği’nde toprağa verilmesi bekleniyor.