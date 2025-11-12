Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla son konuşmasını anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 Kasım'da Türkiye'nin yüreğine ateş gibi düşen haber Gürcistan'dan geldi.

Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve içinde 20 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'e 100 kilometre mesafede düştü.

Milli Savunma Bakanlığı uçakta bulunan 20 personelin şehit düştüğünü duyurdu.

11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece yarısına doğru acı haberler şehit ailelerine ulaştı.

BİLECİKLİ ŞEHİT İLHAN ONGAN

Şehit düşenlerden Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası Ali Ongan, oğluyla yaptığı son telefon görüşmesini gözyaşları içinde anlattı.

Bilecik'teki bir fabrikadan emekli, 23 yaşında bir de kızı bulunan 59 yaşındaki Ali Ongan, şehit olan oğluyla en son dün sabah cep telefonuyla bir mesajlaşma uygulaması üzerinden konuştuğunu söyledi.

"'BEN GELİNCE ARARIM' DEDİ, GELEMEDİ"

Şehit İlhan Ongan'ın kendisine, "Baba, uçağımız geldi. Kıyafetlerimi giydim." şeklinde mesaj gönderdiğini anlatan Ongan, şunları kaydetti:

Oğlum, 'Sis var, kalkmıyor uçak. Bekliyoruz.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum.' dedim. Bir daha da haber yok ondan sonra. Bir de 'Ben gelince seni ararım.' dedi. Gelmedi oğlum işte, gelemedi.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Baba Ongan, "Oğlunuzun bir hayali var mıydı?" sorusuna, "Şehit olmaktı işte. Şehit oldu oğlum. Daha ne olacak? Vatanımız sağ olsun." yanıtını verdi.

Şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevliydi.