Şehit Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere maaşından burs verdiği öğrenildi

Türkiye, 12 şehidine ağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen operasyon bölgesinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesi olayında şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralı 7 kahraman askerimizin ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Askerlerimizin şehadet haberi sonrası gündeme gelen bazı detaylar ise daha da hüzne boğdu.

ACI HABER ANNESİNE VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı da şehit oldu.

2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi, memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi.

Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı.

2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

YETİMLERE BURS VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şehit Özkan Özkanlı’nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Şehit Özkanlı’ya ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları, sosyal medyada gündem oldu.

Özkanlı’nın, maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi.

Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

Özkanlı'ın kendisi de yetimdi...