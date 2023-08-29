Şehit polis Hakan Telli soruşturmasında yeni ayrıntı: Örgütün intikamını polis engelledi Kağıthane'de polis Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütünün planı ortaya çıktı. Öldürülen örgüt üyesi Diyar Anucur'u vuranların tespiti için güvenlik kamerası kayıtlarının zorla alınmaya çalışıldığı belirlendi.

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AA

Türkiye, 25 Ağustos gecesi yapılan uyuşturucu operasyonunun ayrıntılarına kilitlendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde zehir tacirlerine baskın düzenleyen polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırı sırasında yaralanan polis memuru Hakan Telli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis memuru Ahmet Yasin Çevik de yaralandı.

37 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin koordinesinde, saldırıyı yapan suç örgütüne yönelik yeni bir baskın düzenlendi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden 37'si bu sabah tutuklandı.

Örgütün planı ortaya çıktı

Soruşturma savcılığının sorguların yapıldığı hakimliklere gönderdiği tutuklama talepli sevk yazısında örgütün yapısı ve faaliyetleri deşifre edildi.

Aynı zamanda yaşanan olayın intikamını almak için planlamalar yaptıkları ortaya çıktı.

İntikam planı ise polis ekiplerince bozuldu.

Sevk yazısında, şüpheli Sinan Anucur'un elebaşı olduğu "Anucurlar" silahlı suç örgütü üyelerinin, uyuşturucu madde ticaretini ana suç olarak belirledikleri, uyuşturucu satışından gelen yasa dışı paralarla örgüte yeni üyeler temin ettikleri ve örgütü silahlandırdıkları ifade edildi.

Olay gününün ayrıntıları

Yazıda olay gününe ilişkin detaylara da yer verildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü mobil park timinin, 25 Ağustos'ta Şehit Hakan Öner Sokak'ta durumlarından şüphelendikleri Kadir Taşdemir ve Görkem Doğan'ın ellerinde bulunan paket içerisinde otomatik tabanca buldukları, şüphelilerin silahı aynı sokakta bulunan bir adresten aldıklarını söyledikleri anlatıldı.

Polis ekibinin, bahse konu evin kapısını çaldıkları belirtilen yazıda, şüpheliler Ozan Anucur, Diyar Anucur ve Akın Arsakay'un görevli polis memurlarına silahla ateş açmaları neticesinde polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu, polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, olay yerine intikal eden kolluk kuvvetlerince Diyar Anucur'un ölü olarak ele geçirildiği, Ozan Anucur ile Akın Arsakay’ın ise yakalandıkları aktarıldı.

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Örgüt evi olarak kullanıldı

Yazıda, saldırının yapıldığı evin "Anucurlar" suç örgütünün elebaşı Sinan Anucur'un kardeşi olan, örgüt yöneticisi konumundaki Ozan Anucur tarafından "örgüt evi" olarak kullanıldığı, Diyar Anucur ile Akın Arsakay'ın olası bir saldırı planına karşı ikamette hazır bir şekilde bekletildiği, uyuşturucu madde trafiğini bu ikametten yönettikleri bildirildi.

Ozan Anucur'un cep telefonunda yer alan kalıp halindeki uyuşturucu madde fotoğraflarından ve firari şüpheli Yılmaz Burak ile yazışmalarından satışı koordineli gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı kaydedilen yazıda, satıştan temin edilen paraların Yılmaz Burak'ta toplandığı, onun da bu paraların bir kısmını Ozan Anucur'un ismini verdiği örgüt üyeleri ve örgüt üyelerinin ailelerine gönderip örgütün devamlılığını sağladığı, silahlı suç örgütünde meydana gelebilecek olası kopuşların önüne geçtiğine dikkati çekildi.

Kendi isimlerini kullanmadılar

Yazıda, "Anucurlar" silahlı suç örgütü üyelerinin büyük bir çoğunluğunun, olası bir polis yakalamasında kimlik bilgilerinin ifşa olmaması için aralarındaki yazışmalarda kendi isimlerini kullanmadıkları belirtilerek, "Bununla birlikte uyuşturucu ham maddelerini polise yakalanmamak için bilindik markaların isim ve logolarını kullanarak kalıplar haline dönüştürerek yurt dışından ülkemize soktukları, sonrasında buradaki uyuşturucu satıcılarına bu maddeleri dağıttıkları, bu şekilde polis takiplerini zorlaştırmaya çalıştıkları" bilgisi verildi.

Silahlarla evden çıktılar

Şüpheliler Ozan Anucur, Akın Arsakay ve Diyar Anucur'un olay tarihinde polis memuru Telli'yi uzun namlulu tüfek kullanarak fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte şehit ettikleri ifade edilen yazıda, olaya dair görüntülerde Ozan Anucur'un olayda yaralanan polis memuru Çevik'in silahını aldığı, Diyar Anucur'un elinde uzun namlulu tüfek, Akın Arsakay'ın ise elinde tabancayla ikametten çıktıklarının görüldüğü anlatıldı.

'Arkandayız' mesajı vermişler

Yazıda, şüphelilerden Ömer Çakmaz'ın operasyon sırasında ölü olarak ele geçirilen Diyar Anucur'un devlete küfür eden sosyal medya paylaşımlarını kullanıp uzun namlulu tüfekli fotoğrafını alarak "Arkandayız" yazdığı, diğer şüphelilerin bazılarının evlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mermiler bulunduğu, örgüt yöneticileriyle para transferlerinin tespit edildiği kaydedildi.

İntikam için kamera kayıtlarını zorla almaya çalıştılar

Suç örgütü üyeleri Murat Günar, Fırat Bağra ve Arafat Tacar'ın, Numan Anucur'un sosyal medyadaki intikam içerikli paylaşımlarının ardından 25 Ağustos'taki olayın yaşandığı yerin yanındaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini zorla almaya çalıştıkları, bu şekilde örgüt adına hareket ederek Diyar Anucur'u vuranları tespit etmeye çalıştıkları da ifade edildi.