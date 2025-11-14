Şehit Üsteğmen Emre Mercan son yolculuğuna uğurlanırken arkadaşı gözyaşlarını tutamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şehitlerimize veda...

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kişiden biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, son yolculuğuna uğurlandı.

SİLAH ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Cenazede Mercan'ın tabutu başında bekleyen silah arkadaşının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

AİLESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Azerbaycan'dan dönerken yaşanan elim kaza sonucunda hayatını kaybeden Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi, Reşadiye Camii'nde kılınan namazın ardından Eskişehir Hava Şehitliği'ne defnedilmek üzere dualarla uğurlandı.

Ailenin en küçüğü olan şehidin, geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Annesi Ayşe Mercan, babası Halil İbrahim Mercan ve eşi Esra Mercan, cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlandı.

ÇOK SAYIDA KATILIM

Cenaze törenine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda askeri ve sivil yetkili katıldı.