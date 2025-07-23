Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

Şehit yakınları ve gaziler için yeni adım...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı ile "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

ÖNCELİK TANINACAK

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına, poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

DAHA ÖNCE DE UYGULANIYORDU

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.