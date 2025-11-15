Şehit Yarbay Pilot Gökhan Korkmaz'a veda Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit düşen 20 askerden biri olan Yarbay Pilot Gökhan Korkmaz için İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.