Şehit Yarbay Pilot Gökhan Korkmaz'a veda

- 20 askerin şehit olduğu kaza sonucu Yarbay Pilot Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.
- Şehitlerin naaşları, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan defnedilecekleri şehirlere gönderildi.
- Yarbay Korkmaz, Büyükçekmece Kuba Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye, şehitlerini ebediyete uğurluyor...
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu uçakta 20 personel şehit oldu.
Daha sonra Ankara’ya getirilen şehitler Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderildi.
BABA EVİNDEN HELALİK ALINDI
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, İstanbul Büyükçekmece’de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı.
Şehidin naaşı daha sonra Büyükçekmece Kuba Camii’nde getirildi.
Şehit Yarbay Korkmaz'ın naaşı, İstanbul Büyükçekmece ilçesi Kuba Camii'nde düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.