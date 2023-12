Haberler



Şehit Yasin Karaca'nın profilindeki o yazı yürekleri dağladı: 'Can veririz bir avuç toprak için...' PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın sosyal medya profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" yazdığı görüldü.