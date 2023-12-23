Şehit Yasin Karaca'nın profilindeki o yazı yürekleri dağladı: 'Can veririz bir avuç toprak için...'

DHA
Dün Türk milletinin yüreğine şehit ateşi düştü...
Terörle mücadelenin başarıyla devam ettiği Irak'ın kuzeyinde, Mehmetçik teröristlerle çatışmaya girdi.
PKK'lı teröristlerin Pençe Kilit Harekatı bölgesine saldırılarında, 6 Mehmetçik şehit oldu.
Tokat'ın kahraman şehidi...
Şehitlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'ydı...
Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan şehit Karaca'nın cenazesi, yarın toprağa verilecek.
"Can veririz bir avuç toprak için"
Öte yandan Karaca ile ilgili bir ayrıntı yürekleri burktu.
Şehidin sosyal medyadaki profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için." diye yazdığı görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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