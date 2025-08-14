Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz AK Parti'ye katıldı

AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılını büyük bir çoşku ile kutladı.

Ankara AK Parti Kongre Merkezi'nde partinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı düzenlenirken burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

TOPLU KATILIM TÖRENİ

Öte yandan programda toplu katılım töreni de düzenlendi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini takmasıyla toplam 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti'ye katılım sağlayan isimler arasında Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da yer aldı.

FATMA ŞAHİN'DEN TEBRİK MESAJI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yılmaz'ı tebrik etti.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, önce millet diyen, memleket sevdasıyla çalışan herkes, partimizin doğal bir üyesidir.



Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz olmak üzere, bugün yapılan törenle partimize katılan tüm arkadaşlarımıza, büyük ailemize, yuvanıza hoşgeldiniz diyorum.



Milletin yolundan, milletimizin çizdiği rotadan sapmadan, aynı istikametle çalışmaya devam edeceğiz.