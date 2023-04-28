Selçuk Bayraktar: Dünya yaptıklarımızı takdir ediyor, içeridekiler köstek oluyor Muhalefetin tavrını eleştiren Bayraktar, "Dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler dokunabilirsiniz" diye konuştu.

AA & Ensonhaber

Gencinden yaşlısına binlerce kişi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te buluştu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kritik savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği festivalde önemli mesajlar verdi.

Büyük projelere engel olunmak istendiğine dikkati çeken Bayraktar, konuşmasında, "En ileri teknolojiye sahip İHA ya da uçağı da yapsanız, önüne konulacak tahta plastik takoz uçmasına engel olur." dedi.

"Engellerle karşılaştık"

Silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) geliştirirken ve T3 Vakfı'nda çalışırken de kendilerine engel olmak isteyenlerle karşılaştıklarını belirten Bayraktar, "Hâlâ karşılaşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Tüm milli platformlarımıza sadece sizler dokunabilirsiniz"

Bayraktar, imza attıkları işlerin dünya tarafından takdir edildiğini dile getirerek, muhalefeti üstü kapalı eleştirdi:

Sizler de şahit oldunuz. Ne dediler, 'dokunacaklarmış.' Bir kez de buradan söyleyeyim; dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim dört kucaktaki dostları ancak dokunabilir.



Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi, semaların da ötesine taşıyacaklar.

"Deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz"

Selçuk Bayraktar, Teknofest'in her yıl yeni rekorlar kırdığını vurguladı, deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bayraktar, deprem bölgesinde bulunmaya devam edeceklerini söyledi ve ekledi:

Afetzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Deprem maalesef coğrafyamızın en keskin gerçeği. Geliştirdiğimiz teknolojiler, ancak insanlığa fayda sağladığında anlam kazanıyor.



İnanıyorum ki Teknofest bünyesinde depreme, afetlere çözümler sunan teknolojiler geliştirecek genç kardeşlerimiz çıkacak ve yarınlarımız inşallah daha da güvenli olacak.

"Asım'ın nesli, bugün Teknofest nesli olarak yeniden dirildi"

Teknofest'i "sessiz devrimin dalgaları" şeklinde nitelendiren Bayraktar, şunları söyledi:

2018'de yola çıkarken 20 bin genç kardeşimiz başvurmuştu. Teknofest 2023'e başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı.



Yüz yıl önceki Asım'ın nesli, bugün Teknofest nesli olarak yeniden dirildi. Ne güzel söylemiş Yedi Güzel Adam'dan biri olan şairimiz:



Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü

Çatlayacak yalanın çelik kabuğu

Sizin bahçenizde büyüyecek

Aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu.

"Teknofest'in her daim yaşaması lazım"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Teknofest'in sınırları aşarak geçen yıl Azerbaycan'da da düzenlendiğini ifade etti.

"İnşallah dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyecek ve gelişecek." diye konuşan Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğimiz İzmir'de ve başkentimiz Ankara'da Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını inşallah Teknofest ile taçlandıracağız.



Şundan eminiz. Medeniyetimizin bilim ve teknolojideki yürüyüşü, işte buradaki Teknofest nesli ile devam edecek. Geçmişimizde olduğu gibi medeniyetimizin teknolojiyle bağlarının kopmaması, dünya sahnesinde hak ettiği yerde olması için bugünden sonra da Teknofest'in her daim yaşaması lazım.



2053'te, 2071'de çok daha büyük Teknofest'leri inşallah sizler gibi milyonlarca kardeşimizle hep birlikte düzenleyeceğiz.

"Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde görenlerin meydanı değil"

Selçuk Bayraktar, konuşmasında şunları ifade etti:

Kardeşlerim, bu meydanın tek bir hedefi var, o da ülkemizin, dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır.



Gerektiğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni, tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin, bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerinin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun akışının hakimine, sonra da sizleri milletimize emanet etmeyi biliriz.

"Bizi hiç tanımamışlar"

Ecdadımızın da yaptığı gibi kurtuluş için gerektiğinde Ergenekon'da dağı eritmeyi, yeni bir çağ başlatmak için gemileri karadan yürütmeyi de biliriz. Eğer yol yoksa mücadelemizle, azmimizle yol açmayı da iyi biliriz.



Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz, teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar.

"Ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz"

Bu toprakların kendileri için öylesine yaşadıkları yerler olmadığını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

Eyyub el-Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar... Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış, 'geldikleri gibi giderler' sözündeki özgüvenin adresi bu topraklar... Biz buradan hiçbir yere, bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz.



Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım, ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Ankara ve İzmir'de buluşmak üzere"

Şairin de dediği gibi; 'Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim.'



Teknofest'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize teşekkürlerimi iletiyorum.



Aylarca süren, gecesi gündüzüne karışmış tüm bu emek, tüm bu gayret tüm bu çalışmalar 'sen geleceksin' diye... Teknofest 2023, vatanımıza, milletimize ve şimdiden uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Ankara ve İzmir'de buluşmak üzere, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.