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Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI tam 12'den vurdu

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI tam 12'den vurdu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES-2024'te görev alan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın, hedefleri tam 12'den vurdukları görüntüleri paylaştı.