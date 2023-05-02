Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Kemal Kılıçdaroğlu, ABD mandası istiyor Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik, "Biz tutup halen daha dışardan gelecek bir şirkete güveneceğiz. Bu anlayış kendi başına mandacı bir anlayış. Biz 'tam bağımsız Türkiye' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Atatürk Havalimanı' başlıklı bir video paylaşmış, havalimanı havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini belirtmişti.

CHP lideri videosunda şunları söylemişti:

Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru. Sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen Ailesi'nin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürünler ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyor. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız.

Selçuk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Bu yıl, benim anladığım kadarıyla, TEKNOFEST milli teknoloji geliştirme kabiliyetini ve ruhunu milletimize aşladı. Milletimiz de buna gördüğümüz kadarıyla inandı. Bir jenerasyon yetişti bir anlamda 6 yılda burada. Buraya 18 yaşında gelen birisi artık 24 yaşında.

"Siyasi söylemler bu işlerin önüne takoz olabiliyor"

Siyasi nedenlerle gündeme gelmek hoş olmuyor tabi. Biz İHA'ları ve SİHA'ları yaptıktan sonra tehditlere maruz kaldık. Batman'da İHA üstümüzü hedef alınmışlardı. İftiralar sistematik bir hale geldi, biz de bunlara cevap verdik. Havacılık serüvenimiz çelmelere takılıp düştüğü için ve toplumda da öğrenilmiş çaresizlik olduğu için bu artık toplumda kanıksanmış bir şeydi. Bize hep, 'Asla yapmazsınız, asla olmaz' dendi. 'Asla olmaz' inancı yerleştirildi. Bir kısımda siyasi polemiklerle de oluyor. Vecihi Hürkuş'un hikayesine baktığınız zamanda bu böyle. O yüzden kendinizi savunmanız gerekiyor. Dünya tarihinde ilk defa olan şeyle oldu burada. Bir F-16 ile bir İHA ilk defa yan yana uçtu. Biz bir anlamda bir havacılık tarihi de yazmaya başladık. Bu hikayenin devamının gelmesi gerekiyor. Siyasi söylemler de bu işlerin önüne takoz olabiliyor.

"Bu anlayış kendi başına mandacı bir anlayış"