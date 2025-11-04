Şener Üşümezsoy: Sındırgı'da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem olmaya devam ediyor.

Dün yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem oldu ve birçok çevre ilden de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise katıldığı bir canlı yayında; son sarsıntıların güney yönüne doğru ilerlediğini belirterek, “6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir” uyarısında bulundu.

"DEPREMLER FARKLI NOKTALARA KAYDI"

3 Kasım 2025’te saat 15.35’te Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Üşümezsoy, daha önce yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından beklenen artçı dizisinin aynı merkezde devam etmediğini, depremlerin farklı noktalara kaydığını söyledi.

Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

"YENİ BİR DEPREM ÖNCÜSÜ"

“Sındırgı merkezli bir artçı dizisi beklerdik, ancak hareketlilik farklı yönlere kayıyor. Bu da yaşananların artçı değil, muhtemel yeni bir depremin öncüsü olabileceğini gösteriyor.”

Katıldığı A Haber yayınında harita üzerinde yaptığı açıklamada Simav Dağı ve çevresindeki fay basamaklarını gösteren Üşümezsoy, bölgede yeni bir kırılma olasılığı bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"6.0'LIK BİR DEPREM OLABİLİR"

“Simav Dağı’nın böyle yüksek olmasının sebebi yukarı doğru yükselmesi, önünün çökmesi ve depremlerin bu hat boyunca dizilmesi. Burada bir kümelenme var. Burada da aynı şekilde 6.0’lık deprem olabilir.”

Üşümezsoy, son depremlerin güney doğrultusunda sıralandığını vurgulayarak, “Güneyde görülen bu depremler artçı değil” dedi ve Sındırgı’daki önceki depremin ardından bölgede yeni bir kırılmanın gelişebileceğini ifade etti.