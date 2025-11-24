Serap Belovacıklı'dan 'sokak köpeklerine ilişkin karara' tepki: İnadına besleyeceğim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin kanayan yarası sokak köpekleri, can yakmaya devam ediyor...

Başıboş köpeklerin yaşattığı dehşetler, gündemden düşmüyor.

Bu köpekler sadece korku ve panik değil, fiziksel saldırılarla ciddi yaralanmalara, hatta ölümlere sebebiyet veriyor.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da saldırıya uğrayan Suriye uyruklu bir genç ise, köpekten kaptığı 'kuduz' hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERİ BESLEMEK YASAKLANDI"

İstanbul Valiliği bu kapsamda aldığı bir kararı kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşlemler Hakkında" başlıklı bir açıklama yapıldı.

Vali Gül, birçok vatandaşın yaralanmasına ve ölmesine neden olan başıboş sokak köpeklerini beslemek İstanbul'da yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılması, ardından bakımevi veya doğal yaşam alanlarına nakillerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

"İNADINA BESLEYECEĞİM, ENGELLE BAKALIM"

Sözcü TV Haber Spikeri Serap Belovacıklı ise bu karara tepki gösterdi.

Vatandaşın canını yakan bu başıboş sokak köpekleri konusundaki tavrıyla dikkat çeken Serap Belovacıklı, "İnadına besleyeceğim, engelle bakalım" dedi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kararın yer aldığı haberi alıntılayarak tepki gösteren Belovacıklı, "Dikkat edin, kararı alıyorlar hemen peşine bir kuduz vakası haberi yayıyorlar. Bir dilim ekmeğe maruz kaldığınız günü görürüz umarım." sözleriyle adeta 'nefret kustu'.