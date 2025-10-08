Serbest bırakılan Hadise'den ilk açıklama: Ben de sizin kadar şaşkınım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu' soruşturmasında, birçok ünlü isim gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de şarkıcı Hadise oldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

ÖNCE İFADE SONRA KAN VERDİLER

İlk olarak ifadeleri alınan şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan ünlü isimler, getirildikleri jandarma araçları ile Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

HADİSE'DEN İLK AÇIKLAMA

Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan 19 ünlü ismin, Adli Tıp’taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Maslak’taki İl Jandarma Komutanlığı’ndan serbest bırakıldıkları öğrenilirken gözaltına alınan isimlerden biri olan Hadise, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BEN DE SİZİN KADAR ŞAŞKINIM"

Belçika asıllı şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: