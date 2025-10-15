Serdar Tokdemir: Türkiye küresel güç haline geldi

Dünyanın gözü Türkiye'de...

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Barış Zirvesi, dünya basının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarını yakından takip ederken Ankara'nın Orta Doğu'da kilit oyuncu haline geldiğini yazdı.

TOKDEMİR BİLDİRİYİ DEĞERLENDİRDİ

TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programının hukukçu Serdar Tokdemir, Mısır'da imzalanan barış bildirisinin yansımalarını ele aldı.

Programda, Türkiye'nin dünya sahnesindeki artan etkin konumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son diplomatik hamlelerdeki kilit rolü vurgulandı.

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜCE DÖNÜŞTÜ"

Serdar Tokdemir, Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmaktan çıkıp küresel bir güce dönüştüğünü ve Ankara'nın, Brüksel gibi geleneksel merkezlere rakip olarak uluslararası diplomasinin yeni başkenti haline geldiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAZGEÇİLMEZ LİDER KONUMUNDA"

Tokdemir, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabaları gibi birçok örnekle kritik rolünü ortaya koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin, büyük uluslararası krizlerin çözümünde vazgeçilmez hale geldiğini ifade etti.

"BARIŞ ADİL VE KALICI ŞEKİLDE OLUR"

Hukukçu Serdar Tokdemir, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Şimdi bu yani herhalde Orta Doğu'daki bütün barışı ve huzuru getirecek bir belge. Ben bu fotoğrafın tamamı içinde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ben sizinle şu konuda aynı fikirdeyim. Ben de bu fotoğrafın, bu barış mesajının samimi olmadığını düşünüyorum. Yani bu şekilde yapılan bir şey bir barışı getirmeyecek. Çünkü barış adil ve kalıcı bir şekilde olur. Bu şekilde bir barış olmaz. O fotoğrafa bir kez daha şöyle bakıyorum. Ben o fotoğrafın bütün liderler açısından da Gazze için bir önemi olmadığını düşünüyorum. Yani sadece bu masada oturan insanların fotoğraf verdiğini görüyoruz. Çünkü bu barış mesajı, bu barışın gelebilmesi için özellikle Gazze'ye yönelik bir irade ortaya koymaz. Yani bu kadar büyük bir toplantı olduğu bir yerde Gazze'ye yönelik hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz.