Serdar Tokdemir: Yolsuzlukla terörü eşitlemek, şehitlerimizin aziz hatırasına ihanettir

Siyasetin gündemi yoğun...

Son zamanlarda 'Terörsüz Türkiye' süreciyle başlayan adımlar bir bir etkisini göstermeye devam ediyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Büyük bir çoğunluk atılan adımlara büyük destek verirken, bazı sanatçılar ve siyasilerden ise sürece yönelik dikkat çeken açıklamalar gelmekte.

Sürece destek vermeyen isimlerin başında Mahsun Kırmızıgül geliyor.

SÜRECE DESTEK VERMEDİ, HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonuna karşı belediyeyi soyanlara destek veren Kırmızıgül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümeti hedef aldı.

"BU ÜLKENİN TERÖRDEN BÜYÜK SORUNU YOLSUZLUK"

AK Parti hükümeti döneminde yapılanları görmeyen Kırmızıgül, "Bugün… Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor. Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor." diyerek süreci başka bir yöne evirmeye çalıştı.

Kırmızıgül, "Bu ülkenin terörden daha büyük bir sorunu var o da yolsuzluk" diyerek tepki çeken ifadeler kullandı.

KIRMIZIGÜL'E NET YANIT

Mahsun Kırmızıgül'ün bu açıklamalarına ise en net tepki Avukat Serdar Tokdemir'den geldi.

Kırmızıgül'e yanıt veren Tokdemir, "Yolsuzlukla terörü eşitlemek, şehitlerimizin aziz hatırasına ihanettir" ifadelerini kullandı.

"BU TERÖRÜ AKLAMAYA ÇALIŞAN BİR ZİHNİN ÜRÜNÜDÜR"

Tokdemir, "Yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir demek; dağda askerimizi şehit edenle, Ankara’da sivilleri bombalayanla, Meclis’i hedef alanla aynı kefeye halkı koymaktır. Bu, ancak terörü aklamaya çalışan bir zihnin ürünüdür." diyerek tepkisini gösterdi.

"AHMET KAYA'YA ÇATAL BIÇAK FIRLATILIRKEN SUSTUNUZ"

Avukat Serdar Tokdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MİLLETİN EVLATLARI CAN VERİYORDU"

Şimdi gelelim asıl meseleye… Yolsuzluk elbette ciddi bir sorundur. Ve bu iktidar, Sayıştay’dan MASAK’a, yargıdan İçişleri’ne kadar her mekanizmayla yolsuzluğa karşı mücadele etmektedir. Ama “yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir” demek; dağda askerimizi şehit edenle, Ankara’da sivilleri bombalayanla, Meclis’i hedef alanla aynı kefeye halkı koymaktır. Bu, ancak terörü aklamaya çalışan bir zihnin ürünüdür.



Siz “yolsuzluk yapan teröristtir” diyorsunuz. Peki ya teröre para aktaran belediyelere ne diyeceksiniz? Kültür adı altında örgüt propagandası yapanlara, dağdan gelen teröriste kadro verenlere, belediyenin kamyonunu bombacıya tahsis edenlere hangi sıfatı vereceksiniz? Bugün “emekli” diyorsunuz. “Yoksulluk” diyorsunuz. Peki siz 90’larda sahnelerde şöhret devşirirken, bu milletin evlatları sokakta can veriyordu… O zaman da mı “hepimiz kardeştik”?