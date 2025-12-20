Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: Kimin kime bel bağladığını unutmadık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ölümünden sonra kabul ettiği taziyelerin ardından Edirne'de soluğu aldı.

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmasının ardından mitingler yapma kararı alan Özel, bugün Edirne'deydi.

Özel'in bugün miting sırasında yaptığı konuşması ise tepkilere neden oldu.

EYYÜP KADİR İNAN'DAN SERT CEVAP

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Edirne’de yaptığı konuşmada söylediği, “Meriç’i sıkı tutun. 15 Temmuz’da 2 bin FETÖ’cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne’den kaçmak isterse sıkı tutun serhat şehrini.” ifadelerine sert cevap verdi.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLAR GÜN SAYIYORDU"

AK Partili İnan, buna ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bahsettiğin o FETÖ’cü alçaklar 2023’te ‘Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz’ diye gün sayıyordu.

"KİMİN KİME BEL BAĞLADIĞINI UNUTMADIK"

Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor.

Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık!”