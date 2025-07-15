Sevda Türküsev'den metrobüste erkekleri taciz eden kadına tepki

SEVDA TÜRKÜSEV'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Umuma açık alanlarda ahlak kurallarını hiçe sayan görüntülerin sayısı son zamanlarda artış gösterdi.

Son vaka ise İstanbul'da bir metrobüste yaşandı.

Metrobüse binen bir kadın, bacaklarını karşısında oturan erkeklere değdirdi ve o anları da kayda aldı.

TEPKİ ÇEKTİ, HESABINI KAPATTI

Büyük tepkiye neden olan görüntülerden sonra henüz ismi öğrenilemeyen kadın, hesabını kapattı.

Olay gündemdeki yerini korurken Sevda Türküsev, Ensonhaber YouTube kanalındaki programının yeni bölümünde bu konuya değindi.

Yaşananların rezillik boyutuna dikkat çeken Türküsev, ahlaki yozlaşmadan bahsetti ve şöyle konuştu:

"İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERMEYE UTANMIYORSUN"

Baştan inanamadım sen beni aradın, "Abla, kız hesabını kapatmış" dedin. Ben şimdi kızı tanımıyorum. Ya yavrum, canım benim hesabını kapatacağına, bacaklarını kapatsaydın.



Elalemin önünde bacak açmaya, onları tahrik edici hareketler yapmaya, jartiyerini göstermeye, dantelli çoraplarını hatta eteğin boyu öyle ki artık dantelli iç çamasını göstermeye kadar utanmıyorsun ama bu haber yayıldı hesabını mı kapattın, canım incittiler mi seni?



Bu aslında muazzam bir ahlaki zafiyetin unsuru. Sokağın ortasında cinsel ilişkiye giriyorlar, utanmıyorlar. Korkmuyorlar biri görür diye aman görürse utanırız korkmuyorlar ama gözaltına alındıkları zaman yüzlerini kapatıyorlar.



Bu kızınki de diğer bir versiyonu. Rakı, bebek, biberon konsepti.. Rahatsız oluyor, kapatıyor hesabını. Sonra bize diyorlar ki siz bizi linçliyorsunuz.

"ÇOK FAZLA TEŞHİRCİLİK UCUZLUK"

Ben o bacaklarını orada burada açan bayanı cidden tanımıyorum ama ben buradan kadınlara seslenmek istiyorum. Onu geçtim ama cidden çok açık giyinen kadınlar var. Oturmayı kalkmayı bilmeyen, bir yere gittiği zaman oynamayı bimeyen ya da seksi oynayan kadınlar...



Ben size bir şey söyleyeyim mi size gazı veriyorlar, hanımlar. Ooo özgürlük, çok cesursun, çok şıksın. Ya çok özür dilerim en ince kıvrımlarınız gözüküyor.



Göğüslerinin ucundan her yerinize kadar fakat sizi alkışlıyorlar ya yanınızda bir erkek varsa öyle bir pozisyona sokuyorlar ki...



Siz istediğiniz kadar iyi olun, istediğiniz kadar kariyerli olun, istediğiniz kadar iyi anne iyi baba olun eğer siz kendinizi o hale sokuyorsanız, çok açık giyinip, garip demeyeyim seksapel danslar, hareketler yapıyorsanız toplum size hiç iyi göze bakmıyor.



Dışarıdan sizi tanımayan o gözler, kadın için diyorlar ki bu kadar rahat olabiliyorsa bu iyi bir kadın değildir. Oysa o kadın kötü bir kadın değil. Çok fazla teşhircilik ucuzluktur. Hiçbir kalitesi yoktur.

"UCUZ MAL EDERİ KADAR"

Bugün Türkiye'nin önemli, varlıklı ailelerine bakın. Zenginlik bağırır ve görgüsüzlük yapar ama varlık dediğin şey mütevazı. Hiçbirini çok açık kıyafetle göremezsin. İngiltere Prensesi Middleton'ı, Diana'yı hatırlayın. Hiç bunları aşırı açık gördünüz mü. Öbür gelin biraz açık giyindi diye Amerika'ya yerleşti.



Bir sınırları var. Onların çocuklarına bakın, muhafazakar çizgileri tutuyorlar. Bizim çocuk kıyafetlerine bakın, hepsi crop. Göbek açık, tabii analarının da göbekleri açık, o da açık. Yani çok aşırı açık giyinen, çok seksi yürüyen, orada burada dans eden, oynayan...



Bak düğündeki dansı demiyorum, biz oynuyoruz düğünde. O, o kadar farklı ki... Böyle seksepal hareket eden kadınlar, yanlarındaki erkekler...



Bir erkek bana dedi ki, ya dedi rahatsız oluyorum dedi, ben çok şey yaşadım ama hep o ortamlara girince o kadınlar aynı ve dedi bakıyorsun bir süre dedin farkında olmadan çok özür dilerim kabaklaşıyorsun dedi.



Bunu dışarı çıkıp görebiliyorsan kendini toparlıyorsun dedi ve dedi o zaman ne güzellik ne bir şey hepsi ortadan kalkıyor. Bu erkekler için de geçerli. Erkeklerin de kendisini düşürmemesi lazım. Kadın veya erkek, belli bir çizginin ötesine geçince ucuzluyorsunuz kardeşim. Ucuz mal ederi kadar.

"AÇIK KONUŞUYORUZ ANLAYIN ARTIK"