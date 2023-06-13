Sevda Türküsev, Melek Mosso ve Cüneyt Yüksel'e canlı yayında tepki gösterdi Ensonhaber Youtube kanalında Melek Mosso'nun konserini değerlendiren Sevda Türküsev'den dikkat çekici çıkışlar geldi. Türküsev, programda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepki gösterdi.

ensonhaber.com

"En Güçlü Cover Şarkı" ödülünü alan şarkıcı Melek Mosso, sahnede yaptığı konuşma ve seçim dönemi yaptığı 'Seçim kombini' paylaşımıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

Milleti aşağılayıcı ifadeler kullanan Melek Mosso'ya seçimler öncesi, AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından konser planlandı.

Sözleri sonrası tepkilerin odağına oturan Mosso'nun konseri tüm çağrılara rağmen Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iptal edilmedi.

Sahne aldı

Dün Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 57'nci Kiraz Festivali'nde Melek Mosso sahne aldı.

İptal edilmesi beklenen konserin yapılmasından çok, sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso ile samimi anları tepki çekti.

Başkan, Melek Mosso'ya sarıldı

Mosso ile Memleketim şarkısını söyleyen Başkan, şarkıcı ile sarıldı.

Helalleşme çağrısı yaptı

Attığı tweet ve ödül törenindeki konuşmaları sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcı vatandaşlardan özür diledi.

"Açıklamalarım başka bir yere çekildi"

Sahneye çıkarak ilk şarkısını okuduktan sonra açıklamada bulunan ünlü sanatçı Mosso şu ifadeleri kullandı:

Hemen bir konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır.

Gözden Kaçmasın AK Partili başkanın Melek Mosso'ya desteği tepki topladı Haberin Detayları

Ensonhaber siyasetin nabzını tutmayı sürdürüyor

Kamuoyunda büyük tepki çeken konser her gün siyasetin nabzının tutulduğu Ensonhaber Gündem Özel programında değerlendirildi.

Moderatör İlker Koç'un sunduğu programın konuğu Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev oldu.

İki isme büyük tepki gösterdi

Sevda Türküsev yaptığı açıklamalarla hem Melek Mosso'ya hem de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e büyük tepki gösterdi.

"AK Partili belediye başkanı çıkıyor Melek Mosso’yu teselli ediyor"

Melek Mosso'nun şu an çok mutlu olduğunu belirten Türküsev şu ifadeleri kullandı:

Melek Mosso o kadar mutlu ki hem maddi hem manevi. O küfreden kişinin kombini almışım seçime öyle gitmişim, sonra bu fark edilince toplum tepki göstermiş ama bir AK Partili belediye başkanı çıkıyor Melek Mosso’yu teselli ediyor. Üstüne bir de teselli ediyor konserden kaç yüz bin lira aldı bilmiyorum. Kadına konser verdirip bir de cebini dolduruyorsun, Melek Mosso bir sonraki eyleminde ne yaparsa yapar sonra konserlerine devam eder.

"Sen ne Türkiye’yi anlamışsın ne Recep Tayyip Erdoğan’ı anlamışsın"

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e de sert tepki gösteren Türküsev şöyle devam etti:

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Ankara’ya çağrıldı. AK Parti tarafından izleniyordu bütün olaylar. Bugün yapılan açıklamada en sinirime giden şey sıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasına sığınıp ‘Türkiye Yüzyılı’ diyor. Hiç mi tanımadın sen genel başkanını, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin yeni yüzyılında kendi kadın seçmenine hakaretler eden birine konser verdirerek mi sahip çıkıyor. Sen ne Türkiye’yi anlamışsın ne Recep Tayyip Erdoğan’ı anlamışsın. Daha gündeme düşeli on gün olmuş kadını alıyorsun sahnede teselli ediyorsun, onur ediyorsun.

"Siz partinize kazan kaldırdınız bu millete kazan kaldırdınız"

İstifa beklentilerine ilişkin de konuşan Türküsev şöyle konuştu:

Sayın Cüneyt Yüksel sizi yerinizde olsam ben istifayı çoktan etmiştim. Etsen de etmesende artık sen yoksun. Buradan AK Parti’ye sesleniyorum bu beyefendiyi bırakın 6-7 ay daha takılsın hiç boşuna daha piar yaptırmayın, kafasına göre belediye başkanlığı yapsın. Belediyenin vergileriyle bir kadını ödüllendiriyorsun. Melek Mosso’nun hiç suçu yok aramış ‘pişmanım’ demiş işi almış.



Sen nasıl bir duygu yoğunluğuna girdin de bu kadar empati yaptın. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini Melek Mosso üzerinde sağlamak sana mı kaldı sayın başkan. Sen git önce belediye de yapman gerekenleri yap. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Egolu ve kibirli birisi olduğu söyleniyor, kendi kafanıza göre takının ben sizi AK Parti içerisinde görmek istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın adını da almayın ağzınıza çünkü o çok özel bir insan. Siz partinize kazan kaldırdınız bu millete kazan kaldırdınız.

"Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun"

Biz böyle bir organizasyona oy vermedik o yüzden itiraz ediyoruz. Melek Mosso’ya bir şey olmaz o kadar CHP’li belediye var ki.Melek Mosso’nun konser programı çok dolu o şovu neden orada yaptırdınız. Gidip bir CHP'li belediyenin konserinde AK Partililerden özür dileseydi, o zaman ben onun özrüne delikanlı derdim. Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun. Bütün her şey Melek Mosso’nun duyguları üzerine, bizim duygularımız ne olacak.

Ensonhaber Youtube kanalında yayınlanan Gündem Özel programını izlemek için tıklayınız...