Sevilay Yılman'ın iddiası gündemde: Okan Buruk'un ifadesi mi alınacak

Televizyon dünyasına yönelik uyuşturucu operasyonları ve soruşturma devam ediyor.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ifadesi alınarak tutuklanmasının ardından yeni gözaltıların yaşanması bekleniyor.

Cebeci'nin ifadesinde birçok isim verdiği kamuoyunda konuşulurken Show TV'de tutuklanmadan önce program yaptığı partneri Sevilay Yılman, gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu.

Cebeci ile mesajları nedeniyle ifadeye çağırılan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında konuşan Yılman, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağırılacağını iddia etti.

"DUYUMLAR ALDIM"

Yılman, şöyle konuştu:

"Bizim Ela, bela... Başka kulüplere de bela olmuş.

Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye çağırılacak. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama...

Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde.

"ELA KULÜPLERİN BAŞINA BELA OLMUŞ"

Ela bela olmuş, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da başına. Biliyorsun Serdar Bilgili ismini de vermiş.

Bilmiyorum tabii Okan Buruk'un neden ifadesine başvurulacak. Bilmiyorum ama böyle bir şey duydum."

YALANLANDI

Sevilay Yılman'ın bu iddiası kısa sürede gündem olurken, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre yalanlandı.