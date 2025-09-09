Şevval Şahin'in resmi hizmete mahsus araçla İstanbul geceleri: Bakanlıktan açıklama geldi

Ünlü manken Şevval Şahin, yine magazin gündeminde...

Cesur kıyafetleri ve aşkları ile dikkat çeken Miss Türkiye 2018 birincisi Şahin, İstanbul gecelerinde eğlencedeydi.

BEBEK'TE KIZ KIZA EĞLENDİLER

Uzun süredir iş insanı Burak Ateş ile birlikte olan Şevval Şahin, önceki gece İstanbul Bebek'te bir otelde eğlendi.

Arkadaşları 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile bir otelde eğlenen ünlü manken, geç saatlerde otelden çıkış yaptı.

Şahin, otelden sevgilisinin kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇ

Aracın camında, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart olması dikkat çekti.

Şahin'in resmi araç içinde çekilen görüntüleri, günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanım olduğu belirtildi.

"BAKANLIĞA TAHSİS EDİLMİŞ BİR ARAÇ DEĞİL"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: