Sıcaklıklar yükselecek: Türkiye'de hava ısınıyor

- Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak.
- Batı ve güney bölgelerde 18-20 dereceye ulaşan sıcaklıklar bekleniyor.
- Yağışsız günler ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde yükselecek.
Özellikle batı ve güney bölgelerde mevsim normallerine yaklaşan değerler beklenirken, soğuk hava yerini daha ılıman koşullara bırakıyor.
KIYI KESİMLERDE BAHAR HAVASI YAŞANIYOR
Bugün kıyı kesimlerde 15-20 dereceye ulaşan sıcaklıklar hakim olacak.
Antalya ve İzmir'de sıcaklıklar 18-20 ve İstanbul'da 14-17 civarında seyredecek.
İç Anadolu'da sıcaklık 10 derece seviyelerinde seyrederken, doğuda ise eksi değerler sürüyor.
GÜNEŞLİ HAVA KENDİNİ GÖSTERECEK
Pazartesi günü sıcaklıklarda yükseliş başlıyor.
Batıda güneşli hava ile 16-20 derece ve iç kesimlerde 10-15 dereceye çıkan sıcaklık değerleri gözleniyor.
TERMOMETRELER YÜKSELİYOR
Salı günü sıcaklıklar daha da artacak.
Marmara ve Ege'de 15-18 derece, güneyde 18-20 derece ve iç bölgelerde 10-12 derece civarında sıcaklıklar görülecek.
ILIK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Çarşamba günü ülke genelinde ılıman hava devam ediyor.
Batı illerde 15-19 derece, iç Anadolu 11-14 derece ve doğuda hafif yükselişle 0-5 derece sıcaklıklar bekleniyor.
YAĞIŞSIZ VE GÜNEŞLİ GÜNLER GÖRÜLECEK
Perşembe günü, kıyılarda 17-20 derece, iç kesimlerde 12-18 derece ve doğu Anadolu'da bile 0-10 dereceye yaklaşan sıcaklık değerleri öngörülüyor.
Parçalı bulutlu havanın baskın olması bekleniyor.
MGM verileri, yağışsız ve güneşli günlerin ağırlıkta olacağını gösteriyor; özellikle batı bölgelerde bahar havası hissedilecek.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:
4 Ocak Pazar:
5 Ocak Pazartesi:
6 Ocak Salı:
7 Ocak Çarşamba:
8 Ocak Perşembe: