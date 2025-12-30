Sigara zam mı geldi, kaç TL? 2026 en ucuz sigara fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tiryakiler, üzülecek...

2025'in son günlerinde, sigaraya zam haberi geldi.

5 Ocak 2026 itibarıyla bir sigara grubunda fiyat artışı uygulanacak.

Zam sonrası söz konusu grupta en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.

EN UCUZ SİGARA 2026

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara zammını sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamaya göre ilgili sigara grubunda 5 TL zam yapıldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, zamlı tarife kapsamında en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara ise 95 TL oldu.